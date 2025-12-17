ЗСУ ліквідували жирну ціль на Донбасі

На війні знайшов свою смерть відомий колаборант

На фронті ліквідовано зрадника України, так званого "першого міністра спорту ДНР" Михайла Мишина. Він пішов воювати проти України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Що потрібно знати

ЗСУ ліквідували Мишина під Покровськом

Відомий колаборант обіймав високу посаду у бойовиків "ДНР"

В Україні Михайло перебував у розшуку

Про смерть відомого колаборанта повідомив так званий "т.в.о міністра спорту та туризму ДНР" Євген Ширшов. Зрадник України знайшов свою смерть під Покровськом (Донецька область).

Уродженець Макіївки Мишин зрадив Україну 2014 року. До цього він працював заступником голови Комітету з фізичної культури та спорту Макіївської міської ради. Після зради увійшов до так званого "уряду ДНР" як перший "міністр спорту та туризму". На цій посаді він протримався до вересня 2017 року. Розшукувався МВС України за статтею 258-3 Кримінального кодексу України "Створення терористичної групи чи терористичної організації".

Додамо, що Мишин встиг пограти у футбол на професійному рівні. 1992 року разом із макіївським ФК "Бажанівець" виграв Перехідну лігу України. У наступному сезоні Михайло провів 12 матчів у 3-му за силою футбольному дивізіоні України (Друга ліга) та забив 2 голи. Потім Мишин пішов у аматорський футбол, виступав за "Гірник" (Макіївка), "Силур-Динамо" (Харцизьк) та "Гірник" (Чистякове).

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув відомий український боксер Віталій Русаль. Уродженець Запоріжжя вступив до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення РФ.