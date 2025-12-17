ВСУ ликвидировали жирную цель на Донбассе

На войне нашел свою смерть известный коллаборант

На фронте ликвидирован предатель Украины, так называемый "первый министр спорта ДНР" Михаил Мишин. Он пошел воевать против Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.

Что нужно знать

ВСУ ликвидировали Мишина под Покровском

Известный коллаборант занимал высокую должность у боевиков "ДНР"

В Украине Михаил находился в розыске

О смерти известного коллаборанта сообщил так называемый "врио министра спорта и туризма ДНР" Евгений Ширшов. Предатель Украины нашел свою смерть под Покровском (Донецкая область).

Уроженец Макеевки Мишин предал Украину в 2014 году. До этого он работал заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорта Макеевского городского совета. После предательства вошел в так называемое "правительство ДНР" в качестве первого "министра спорта и туризма". На этой должности он продержался до сентября 2017 года. Разыскивался МВД Украины по Статье 258-3 Уголовного кодекса Украины "Создание террористической группы или террористической организации".

Добавим, что Мишин успел поиграть в футбол на профессиональном уровне. В 1992 году вместе с макеевским ФК "Бажановец" выиграл Переходную лигу Украины. В следующем сезоне Михаил провел 12 матчей в 3-м по силе футбольном дивизионе Украины (Вторая лига) и забил 2 гола. Затем Мишин ушел в любительский футбол, выступал за "Горняк" (Макеевка), "Силур-Динамо" (Харцызск) и "Горняк" (Чистяково).

Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный украинский боксер Виталий Русаль. Уроженец Запорожья вступил в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения РФ.