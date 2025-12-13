На фронті загинув відомий український боксер-чемпіон

Спортсмен віддав життя за Україну

У суботу, 13 грудня, стало відомо про загибель на фронті відомого українського боксера Віталія Русаля. Уродженець Запоріжжя виступав у першій важкій вазі (до 90,718 кг).

Що потрібно знати

Боксер Русаль загинув на війні проти російських окупантів

Смерть спортсмена підтвердив його тренер

Віталій був інтеконтинентальним чемпіоном за версією IBO у крузервейті

Про смерть захисника України повідомив у Facebook його тренер Олександр Ліхтер. Віталій провів останній поєдинок на рингу у 2012 році.

На жаль, інформація підтвердилася на фронті загинув наш боксер Віталій Русаль. Світла пам’ять Віталію та співчуття його родині. Олександр Ліхтер

Русаль досяг неабияких висот у професійному боксі. Віталій володів другорядним чемпіонським поясом. Він був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBO і бився за титул EBU European. На рахунку Русаля 27 перемог (19 нокаутом) при 4 поразках (2 нокаутом), причому останні 3 невдачі — це останні бої українця в профі.

Віталій Русоль з 2022 року служив у ЗСУ

Віталій Русоль із титулом IBO

Віталій Русоль б’є грушу

Віталій Русоль під час тренування

Віталій Русоль свій найбільший бій у кар’єрі програв Марко Хуку

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів загинув боєць розвідки бригади "Азов" Національної гвардії України, боксер Юрій Єгоров. Крім того, життя за Україну віддав майстер спорту з боксу Валерій Родіонов.