На фронті загинув відомий український боксер-чемпіон

Михайло Корнілов
Віталій Русаль Новина оновлена 13 грудня 2025, 18:37
Віталій Русаль. Фото instagram.com/v.rusal

Спортсмен віддав життя за Україну

У суботу, 13 грудня, стало відомо про загибель на фронті відомого українського боксера Віталія Русаля. Уродженець Запоріжжя виступав у першій важкій вазі (до 90,718 кг).

Що потрібно знати

  • Боксер Русаль загинув на війні проти російських окупантів
  • Смерть спортсмена підтвердив його тренер
  • Віталій був інтеконтинентальним чемпіоном за версією IBO у крузервейті

Про смерть захисника України повідомив у Facebook його тренер Олександр Ліхтер. Віталій провів останній поєдинок на рингу у 2012 році.

На жаль, інформація підтвердилася на фронті загинув наш боксер Віталій Русаль. Світла пам’ять Віталію та співчуття його родині.

Олександр Ліхтер

Русаль досяг неабияких висот у професійному боксі. Віталій володів другорядним чемпіонським поясом. Він був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBO і бився за титул EBU European. На рахунку Русаля 27 перемог (19 нокаутом) при 4 поразках (2 нокаутом), причому останні 3 невдачі — це останні бої українця в профі.

Віталій Русоль з 2022 року служив у ЗСУ
Віталій Русоль із титулом IBO
Віталій Русоль б’є грушу
Віталій Русоль під час тренування
Віталій Русоль свій найбільший бій у кар’єрі програв Марко Хуку

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів загинув боєць розвідки бригади "Азов" Національної гвардії України, боксер Юрій Єгоров. Крім того, життя за Україну віддав майстер спорту з боксу Валерій Родіонов.

