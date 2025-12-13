Росіяни атакують порти в Одесі, але потрапили в оточення у Купʼянську. Хронологія війни — день 1389

13 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 13 грудня. Російські окупанти продовжують атакувати Україну, завдаючи ударів не тільки по енергетиці, а й по портах в Одесі. Водночас для окупантів нависає нова загроза — українські ракети "Сапсан", які дістануть не тільки до Москви, а й навіть до дружнього до РФ Мінська. Тим часом на фронті, у Купʼянську, який відвідав президент Володимир Зеленський, росіян спіткала невдача, адже вони потрапили в оточення ЗСУ.

Як проходить 1389-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни вдруге за день (12 грудня — ред.) атакували Одеський регіон, пошкодивши об'єкт портової інфраструктури, — ОВА. На місці атаки сталася пожежа, рятувальники оперативно її ліквідували.

Запланована на завтра зустріч у Парижі щодо України не відбудеться, — RMF. Раніше медіа повідомляли про можливі переговори за участі представників США, України та європейських країн.

