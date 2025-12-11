"Шахеди" над Україною та атака дронів на Росію. Хронологія війни — день 1387

11 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 11 грудня. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті, поки їхній тіньовий флот потерпає від атак у Чорному морі. Водночас на дипломатичному полі варто очікувати важливих рішень найближчими днями, наголошує президент Володимир Зеленський.

Як проходить 1387-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Україною фіксуються російські БПЛА, які летять у напрямку Дніпра та Дніпропетровської області.

У напрямку Росії летить кілька сотень дронів.

Напрямок польоту дронів

Трамп заявив, що лідери Європи хочуть зустрічі із представниками України та США на вихідних. Він зазначив, що США "хочуть знати деякі речі" перед зустріччю і "не хочуть марнувати час". Також він заявив, що Зеленський має бути "реалістом" щодо укладення мирної угоди з РФ.

Із ситуацією в Україні 10 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Україна відповіла на новий проєкт мирного плану від США, а у Воронежі вибухи. Хронологія війни — день 1386

Про новини та події 9 грудня "Телеграф" розповідав тут: Зеленський готовий до виборів, а Сирський розповів про ситуацію на фронті. Хронологія війни — день 1385

Про те, що відбувалося 8 грудня, читайте у трансляції: Росіяни атакували Суми, а ЗСУ відступили біля Мирнограда. Хронологія війни — день 1384