Росіяни ударили по Краматорську, а у Тернополі зросла кількість жертв. Хронологія війни — день 1385

9 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 9 грудня. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті та обстрілювати українські міста. Після важливої зустрічі Володимир Зеленського з лідарами Європи у Лондоні процеси на переговорному полі продовжують бути активними. Та хвилюватись є про що, адже росіяни, видно, не думають про дипломатичне врегулювання та посилюють призов на 2026 рік.

Як проходить 1385-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Окупанти КАБом вдарили по Краматорську, є руйнування, серед поранених — діти. За попередніми даними, близько 16:24 російські війська вдарилипо місту керованою авіаційною бомбою КАБ-250 з УМПК. Ворог влучив у прилеглу територію двоповерхового житлового будинку.

Наслідки удару у Краматорську

Кількість загиблих у Тернополі зросла до 38. Наразі знайдено тіла ще двох людей, які вважалися безвісти зниклими після удару РФ по багатоповерхівці, — головне управління Нацполіції в Тернопільській області.

