Россияне ударили по Краматорску, а в Тернополе возросло количество жертв. Хронология войны — день 1385

9 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре вторник, 9 декабря. Российские оккупанты продолжают давить на фронте и обстреливать украинские города. После важной встречи Владимира Зеленского с лидерами Европы в Лондоне процессы на переговорном поле продолжают быть активными. Но волноваться о чем, ведь россияне, видимо, не думают о дипломатическом урегулировании и усиливают призыв на 2026 год.

Как проходит 1385-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Оккупанты КАБом ударили по Краматорску, есть разрушения, среди раненых — дети. По предварительным данным, около 16:24 российские войска ударили по городу управляемой авиационной бомбой КАБ-250 с УМПК. Враг попал в близлежащую территорию двухэтажного жилого дома.

Последствия удара в Краматорске

Число погибших в Тернополе возросло до 38. В настоящее время найдены тела еще двух человек, считавшихся без вести пропавшими после удара РФ по многоэтажке, — главное управление Нацполиции в Тернопольской области.

С ситуацией в Украине 8 декабря можно ознакомиться в этом материале: Россияне атаковали Сумы, а ВСУ отступили возле Мирнограда. Хронология войны — день 1384

О новостях и событиях 7 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Россия атаковала дамбу на Харьковщине, ВСУ освободили село на Днепропетровщине и зачищают Покровск. Хронология войны — день 1383

О том, что происходило 6 декабря, читайте в трансляции:Вопросы территориальных уступок и блэкаут в Белгороде. Хронология войны — день 1382