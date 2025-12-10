Російськи дрони атакують Одещину, а у Львові з сокирою напали на військового ТЦК. Хронологія війни — день 1386

10 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 10 грудня. Поки російські окупанти продовжують тиснути на фронті в Україні знову стала актуальна тема виборів, адже президент Володимир Зеленський відповів на заяви Дональда Трампа щодо їхнього проведення. Тим часом нова доба почалась з атак російських "шахедів".

Як проходить 1386-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Одеській області пролунали вибухи. Попередньо відомо про атаку дронів у Ананьєві.

На Львівщині чоловік ударив сокирою військового ТЦК, — ОК "Захід". Потерпілий госпіталізований, він у стабільному стані. Нагадаємо, що це вже другий напад за тиждень на працівників ТЦК на Львівщині.

