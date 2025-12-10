Российские дроны атакуют Одесщину, а во Львове с топором напали на военного ТЦК. Хронология войны — день 1386

10 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре среда, 10 декабря. Пока российские оккупанты продолжают давить на фронте в Украине снова стала актуальная тема выборов, ведь президент Владимир Зеленский ответил на заявления Дональда Трампа по поводу их проведения. Тем временем новые сутки начались с атак российских "шахедов".

Как проходит 1386-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Одесской области раздались взрывы. Предварительно известно об атаке дронов в Ананьеве.

На Львовщине мужчина ударил топором военного ТЦК, — ОК "Запад". Пострадавший госпитализирован, он находится в стабильном состоянии. Напомним, что это уже второе нападение через неделю на работников ТЦК во Львовской области.

