"Шахеды" над Украиной и атака дронов на Россию. Хронология войны — день 1387

11 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре четверг, 11 декабря. Российские оккупанты продолжают давить на фронте, пока их теневой флот страдает от атак в Черном море. В то же время на дипломатическом поле следует ожидать важных решений в ближайшие дни, отмечает президент Владимир Зеленский.

Как проходит 1387-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Украиной фиксируются российские БПЛА, летящие в направлении Днепра и Днепропетровской области.

В направлении России летит несколько сотен дронов.

Направление полета дронов

Трамп заявил, что лидеры Европы хотят встречи с представителями Украины и США на выходных. Он отметил, что США "хотят знать некоторые вещи" перед встречей и "не хотят терять время". Также он заявил, что Зеленский должен быть "реалистом" по заключению мирного соглашения с РФ.

