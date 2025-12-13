Россияне атакуют порты в Одессе, но попали в окружение в Купянске. Хронология войны — день 1389

13 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре суббота, 13 декабря. Российские оккупанты продолжают атаковать Украину, нанося удары не только по энергетике, но и по портам в Одессе. В то же время для кафиров нависает новая угроза — украинские ракеты "Сапсан", которые достанут не только в Москву, но и даже в дружеский РФ Минск. Тем временем на фронте, в Купянске, который посетил президент Владимир Зеленский, россиян постигла неудача, ведь они попали в окружение ВСУ.

Как проходит 1389-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне во второй раз за день (12 декабря — ред.) атаковали Одесский регион, повредив объект портовой инфраструктуры, — ОВА. На месте атаки произошел пожар, спасатели оперативно его ликвидировали.

Запланированная на завтра встреча в Париже по Украине не состоится, — RMF. Ранее СМИ сообщали о возможных переговорах с участием представителей США, Украины и европейских стран.

