Последствия атаки на Павлоград и 2,3 млрд. помощи для Украины. Хронология войны — день 1388

12 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 12 декабря. В Украине не утихают обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа, а также давления, которое наиболее вероятно осуществляется на главу Украины Владимира Зеленского. Тем временем российские оккупанты продолжают давить на фронте и атаковать украинские города.

Как проходит 1388-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне атаковали Павлоград. В городе были слышны многочисленные взрывы. Местные телеграммы каналы сообщают, что возможны попадания и есть пострадавшие.

2,3 млрд. получит Украина от Совета ЕС в рамках программы Ukraine Facility, — Свириденко. Украина выполнила 8 из 10 индикаторов в управлении государственными финансами, зеленом переходе, охране окружающей среды. Деньги будут использованы для обеспечения финансовой стойкости.

