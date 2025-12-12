Наслідки атаки на Павлоград та 2,3 млрд допомоги для України. Хронологія війни — день 1388

12 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 12 грудня. В Україні не вщухають обговорення мирного плану президента США Дональда Трампа, а також тиску, якій найбільш ймовірно здійснюється на главу України Володимира Зеленського. Тим часом російські окупанти продовжують тиснути на фронті та атакувати українські міста.

Як проходить 1388-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни атакували Павлоград. У місті було чутно численні вибухи. Місцеві телеграм канали повідомляють, що можливі влучання та є постраждалі.

2,3 млрд отримає Україна від Ради ЄС в рамках програми Ukraine Facility, — Свириденко. Україна виконала 8 із 10 індикаторів в управлінні державними фінансами, зеленому переході, охороні довкілля тощо. Гроші будуть використані для забезпечення фінансової стійкості.

