Війна — день 1002: росіяни активізувалися ще на двох напрямках і готують нові обстріли

Оперативно про головне за добу

Російський наступ продовжується по всій лінії фронту, а основними напрямками тиску є Покровське та Курахівське. Проте загарбники також активізувалися на Времівському напрямку трохи південно-західніше, а також на Куп’янському у Харківській області. Ситуація, як і раніше, залишається вкрай напруженою, про що свідчить хоча б той факт, що минулої доби на фронті було зафіксовано 147 бойових зіткнень. При цьому після отримання Україною дозволу на удари по об’єктах на російській території західною зброєю у Москві знову почали лякати ядерною ескалацією. Також не виключено, що найближчим часом окупанти знову влаштують масштабний обстріл.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 21 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Противник просунувся в Курській області, Курахово і сусідніх населених пунктах, пише DeepState.

00:00 Адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала Конгресу списати з України борг у 4,65 мільярда доларів.

Про новини та події 18 листопада ми розповідали тут: Війна — день 999: Україна отримала важливий дозвіл, а Росія вдарила по Одесі

Про те, що відбувалося 19 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 1000: росіяни та північнокорейці стягують сили в Курську область, але в України з’явився козир

З ситуацією в Україні за 20 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1001: Україна знищує російські склади, а у Кремлі брязкають ядерною зброєю