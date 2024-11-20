Ядерна небезпека? Що відомо про ракету РС-26 "Рубіж", якою Росія може вдарити по Україні (фото)

Перший пуск цієї ракети був здійснений 27 вересня 2011 року.

Росіяни можуть запустити по Україні свою нову стратегічну-балістичну ракету РС-26 "Рубіж", яка може бути обладнана ядерним зарядом. Її дальність — від 2 до 6 км.

"Телеграф" розповідає, що відомо про цю ракету і чому вона настільки небезпечна. Слід зазначити, що РС-26 "Рубіж" є подальшим розвитком проєкту "Ярс" (РС-24 "Ярс") з новими керованими бойовими блоками для прориву протиракетної оборони, який сам є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М".

На відміну від "Ярса", автономна пускова установка ракетного комплексу РС-26 суттєво легша (менше ніж 80 тонн порівняно зі 120 тоннами у "Ярса").

Перший пуск ракети було здійснено 27 вересня 2011 року. Завершити роботи з неї планували до 2015 року з планом поставки її на озброєння у 2017 році. Проте у 2018 році її виключили із програми озброєння до 2027 року. Тоді у РФ зосередилися на "Іскандер-К".

Вважається, що РС-26 "Рубіж" створено на базі двох щаблів "Тополь-М". Аналогічний підхід був використаний для ракети РСД-10 "Піонер".

Точні характеристики РС-26 "Рубіж" залишаються невідомими. Якщо тільки ймовірні:

дальність: 6 000 км

точність: 150 м

стартова маса — 50 т.

маса бойової частини: 1,2 т (еквівалент 3 "Іскандер-М").

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 листопада Посольство США в Україні попередило своїх громадян про загрозу масштабної повітряної атаки РФ у середу, 20 листопада. З цієї причини посольство у Києві закриється.