Ядерная опасность? Что известно о ракете РС-26 "Рубеж", которой Россия может ударить по Украине (фото)

Первый пуск этой ракеты был осуществлен 27 сентября 2011

Россияне могут запустить по Украине свою новую стратегическую-баллистическую ракету РС-26 "Рубеж", которая может быть оборудована ядерным зарядом. Ее дальности — от 2 до 6 км.

"Телеграф" рассказывает, что известно о данной ракете и почему она столь опасна. Следует отметить, что РС-26 "Рубеж" Является дальнейшим развитием проекта "Ярс" (РС-24 "Ярс") с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны, который сам является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М".

В отличие от "Ярс", автономная пусковая установка ракетного комплекса РС-26 существенно легче (менее 80 тонн по сравнению со 120 тоннами у "Ярса").

Первый пуск ракеты был осуществлен 27 сентября 2011. Завершить работы по ней планировали до 2015 года с планом поставки ее на вооружение в 2017 году. Однако в 2018 году ее исключили из программы вооружения до 2027 года. Тогда в РФ сосредоточились на "Искандер-К".

Считается, что РС-26 "Рубеж" создан на базе двух ступеней "Тополь-М". Аналогичный подход был использован для ракеты РСД-10 "Пионер".

Точные характеристики РС-26 "Рубеж" ока остаются неизвестными. Если только вероятные:

дальность: 6 000 км

точность: 150 м

стартовая масса — 50 т.

масса боевой части: 1,2 т (эквивалент 3 "Искандерам-М").

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 ноября Посольство США в Украине предупредило своих граждан об угрозе масштабной воздушной атаки РФ в среду, 20 ноября. По этой причине посольство в Киеве закроется.