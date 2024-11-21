Днепр под атакой, раздаются взрывы: россияне обстреляли город баллистикой (обновляется)

Власти пока не комментировали атаку россиян, есть угроза повторных пусков

Россияне утром 21 ноября нанесли ракетный удар по Днепру. Они запустили несколько баллистических ракет из района Воронежа, а также две ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, находившихся в районе Астрахани у Каспийского моря.

Собственный корреспондент "Телеграфа" сообщил о сильных взрывах в Днепре. Мониторинговые каналы заявили о пусках ракет, а Воздушные силы – об угрозе баллистического вооружения.

5:46 Местные паблики делятся видео со звуками взрывов, которые разбудили сегодня многих днепрян. На записи хорошо слышна серия громких звуков.

"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога", — сказано в сообщении ПС ВСУ.

По данным мониторинговых каналов, россияне запустили две неустановленные баллистические ракеты из района Воронеж. Также две ракеты "Кинжал" пустили самолеты МиГ-31К. Власти пока не комментировали атаку по городу. Указывается, что есть угроза повторных попыток пусков.

Как сообщал "Телеграф", вечером 17 ноября россияне баллистическими ракетами в кассетном снаряжении ударили по жилой многоэтажке в Сумах. Они убили 11 человек, двое из которых – дети. Еще 89 человек получили ранения.

Также мы писали, что в Брянской области России в ночь на 19 ноября раздались взрывы, после которых возник пожар. Под удар мог попасть 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в городе Карачев.