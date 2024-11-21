"Не будемо вдаватися в деталі": Умєров прокоментував перший удар Storm Shadow по Росії

Спікер Міністерства оборони Великої Британії також відмовився від коментарів

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що не буде підтверджувати, або спростовувати перше використання ракет Storm Shadow по цілям на російській території. 20 листопада стало відомо, що Україна могла вдарити по російському військовому об'єкту на Курщині.

Про це повідомило CNN. Умєрова попросили прокоментувати удар британськими ракетами по Росії, але він відмовився надавати детальний коментар щодо ситуації.

"Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні та можемо відповісти", – сказав він, додавши, що Україна буде використовувати для захисту абсолютно всі наявні в неї засоби.

Спікер Міністерства оборони Великої Британії також відмовився від коментарів щодо використання Storm Shadow. Він не пояснював ЗМІ причину відмови.

20 листопада Україна вперше застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для удару по території РФ. Ціллю став об'єкт поблизу селища Мар'їне Курської області, де зафіксували близько 15 вибухів.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ завдали удару по складі боєприпасів у Брянській області, а у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що у його знищенні взяли участь ATACMS. Президент України Володимир Зеленський при цьому натякнув, що Україна має не лише американські ракети для ударів по Росії, а й вітчизняні "Нептуни".

17 листопада президент США Джозеф Байден дозволив використання тактичних балістичних ракет ATACMS по російській території. Одразу після цього з’явилася інформація про те, що аналогічний дозвіл Україна отримала і від Франції та Великої Британії щодо крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.