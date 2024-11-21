"Не будем вдаваться в детали": Умеров прокомментировал первый удар Storm Shadow по России

Спикер Министерства обороны Великобритании также отказался от комментариев

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что не будет подтверждать или опровергать первое использование ракет Storm Shadow по целям на российской территории. 20 ноября стало известно, что Украина могла ударить по российскому военному объекту на Курщине.

Об этом сообщило CNN. Умерова попросили прокомментировать удар британскими ракетами по России, но он отказался давать детальный комментарий по ситуации.

"Мы используем все средства для защиты нашей страны, поэтому мы не будем вдаваться в детали. Но мы просто даем понять, что мы способны и можем ответить", – сказал он, добавив, что Украина будет использовать для защиты абсолютно все имеющиеся у нее средства. .

Спикер Министерства обороны Великобритании также отказался от комментариев по использованию Storm Shadow. Он не объяснял СМИ причину отказа.

20 ноября Украина впервые применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для удара по территории РФ. Целью стал объект вблизи поселка Марьино Курской области, где было зафиксировано около 15 взрывов.

Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов в Брянской области, а в СМИ появились сообщения о том, что в его уничтожении приняли участие ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский при этом намекнул, что у Украины есть не только американские ракеты для ударов по России, но и отечественные "Нептуны".

17 ноября президент США Джозеф Байден разрешил использование тактических баллистических ракет ATACMS по российской территории. Сразу после этого появилась информация о том, что аналогичное разрешение Украина получила и от Франции и Великобритании относительно крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.