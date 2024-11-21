Война — день 1002: россияне активизировались еще на двух направлениях и готовят новые обстрелы

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление продолжается по всей линии фронта, а основными направлениями давления являются Покровское и Кураховское. Однако захватчики также активизировались на Времевском направлении чуть юго-западней, а также на Купянском в Харьковской области. Ситуация, как и прежде, остается крайне напряженной, о чем говорит хотя бы тот факт, что за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 147 боевых столкновений. При этом после получения Украиной разрешения на удары по объектам на российской территории западным оружием, в Москве вновь начали пугать ядерной эскалацией. Также не исключено, что в ближайшее время оккупанты вновь устроят масштабный обстрел.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 21 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Противник продвинулся в Курской области, в Курахово и соседних населенных пунктах, пишет DeepState.

00:00 Администрация президента США Джо Байдена предложила Конгрессу списать с Украины долг в 4,65 миллиарда долларов. Речь идет о части суммы в 10 миллиардов долларов экономической помощи, которую было выделено вместе с пакетом военной помощи в апреле 2024 года.

О новостях и событиях 18 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 999: Украина получила важное разрешение, а Россия ударила по Одессе

О том, что происходило 19 ноября, читайте в трансляции: Война — день 1000: россияне и северокорейцы стягивают силы в Курскую область, но у Украины появился козырь

С ситуацией в Украине за 20 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 1001: Украина уничтожает российские склады, а в Кремле бряцают ядерным оружием