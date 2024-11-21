В Кривом Роге раздалось несколько взрывов: объявлялась угроза баллистики
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В Кривом Роге в четверг, 21 ноября, прогремели сразу несколько взрывов. Вероятно, россияне запустили баллистику по украинскому городу. Об этом предупреждали в Воздушных силах ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.
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