В Кривом Роге раздалось несколько взрывов: объявлялась угроза баллистики

В Кривом Роге в четверг, 21 ноября, прогремели сразу несколько взрывов. Вероятно, россияне запустили баллистику по украинскому городу. Об этом предупреждали в Воздушных силах ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

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