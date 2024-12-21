Сколько гражданских украинцев россияне убили за три года войны: в ООН назвали печальную цифру

С 1 января по 30 ноября 2024 341 мирный украинец погиб от использования россиянами управляемых авиационных бомб

С 24 февраля 2022 года российские оккупанты в Украине убили 12,3 тысячи гражданских и 27,8 тысячи ранили. Это данные, которые можно было официально проверить и верифицировать, и реальные цифры могут быть значительно выше.

Об этом на заседании Совбеза ООН сказала заместитель генсека ООН по разоружению Изуми Накамицу, сообщает "Укринформ". По ее словам, это цифры, которые удалось зафиксировать Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"За период с 24 февраля 2022 года по 30 ноября 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в Украине более 12 340 погибших и 27 836 раненых среди гражданских лиц", – сказала она.

По ее словам, с 1 января по 30 ноября 2024 года 341 мирный украинец погиб от использования россиянами управляемых авиационных бомб, еще 1803 получили ранения разной степени тяжести. Это втрое больше, чем в 2022 году и в шесть раз больше, чем в 2023 году. В ноябре этого года почти половина погибших от рук гражданских россиян стала жертвами так называемого "высокоточного" и дальнего оружия.

Напомним, что сентябрь 2024 установил новый антирекорд по количеству жертв среди гражданского населения в Украине. В сентябре погибли 208 гражданских лиц и 1220 получили ранения в результате атак российских оккупантов.

Отметим, что прошлый антирекорд был в июле 2024 года. Тогда российские атаки унесли жизнь 219 мирных жителей, еще 1018 получили ранения. Это была самая большая цифра с октября 2022 года, когда сотни жизней унесли российские массированные ракетные атаки.