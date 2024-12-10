Россияне ударили по клинике в центре Запорожья, есть погибшие и раненые (фото, видео) - обновлено

На месте работают экстренные службы

Во вторник, 10 декабря, около 15:00 российские военные в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате в самом центре города была разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, 3 человека погибли. По состоянию на 17:30 количество раненых выросло до 16 человек. Один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть двое врачей.

UPD 17:48 Федоров сообщил, что под завалами здания, разрушенного в результате вражеского удара, находится по меньшей мере восемь человек. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию. Вместе с ними работают три бригады медиков.

Он подчеркнул, что спасатели ищут людей под завалами разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы.

Следует отметить, что перед ударом Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. В то же время мониторинговые каналы пишут, что по городу ударили баллистикой.

Напомним, вечером 6 декабря российские военные ударили КАБами по Запорожью. От российского авиаудара погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях. Ранения получили 24 человека, из них трое детей — четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет. В результате удара было уничтожено СТО. Взрывной волной и обломками повреждены 5 многоэтажек, 8 частных домов, общежитие и магазины