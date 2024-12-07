В Запорожье День траура. Как сейчас выглядит место прилета (видео)

Погибли десять человек

Спасательная операция на месте российского удара КАБами (управляемые авиационные бомбы) по Запорожью завершена. Суббота, 7 декабря, в городе объявлен Днем траура по жертвам атаки.

"️Сегодня в Запорожской области объявлен День траура по погибшим от вчерашнего (6 декабря, — ред.) российским обстрелам. Запорожье потеряло 10 своих жителей. Циничный удар страны-террориста унес их жизни", — написал в своем Telegram-канале начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Telegram-канал "5 Редакция Запорожья" публикует видео, как место удара россиян выглядит на следующее утро, 7 декабря. Разрушено здание СТО, повреждены дома и магазины рядом.

UPD: В результате пятничного вражеского удара уничтожено СТО. Взрывной волной и обломками повреждено 5 многоэтажек, 8 частных домов, общежитие и магазины, — Запорожская ОВА.

В ГСЧС Запорожской области проинформировали, что аварийно-спасательные работы были завершены около 23 часов 6 декабря. От российского авиаудара погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях. Ранения получили 24 человека, из них трое детей — четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет.

Как сообщал "Телеграф", россияне сбросили авиабомбы на Запорожье после 18 часов 6 декабря. Основной удар был нанесен по СТО, где загорелся пожар. Также начали гореть находившиеся рядом автомобили. Люди у них горели заживо, их вытаскивали спасатели.