В Запоріжжі День жалоби. Як зараз виглядає місце прильоту (відео)

Загинуло десять людей

Рятувальну операцію на місці російського удару КАБами (керовані авіаційні бомби) по Запоріжжю завершено. Суботу, 7 грудня, в місті оголошено Днем жалоби за жертвами атаки.

"️Сьогодні у Запорізькій області оголошено День жалоби за загиблими від вчорашнього (6 грудня, — ред.) російського обстрілу. Запоріжжя втратило 10 своїх мешканців. Цинічний удар країни-терориста забрав їхні життя", — написав у своєму Telegram-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Telegram-канал "5 Редакція Запоріжжя" публікує відео, як місце удару росіян виглядає наступного ранку, 7 грудня. Зруйновано будівлю СТО, пошкоджено будинки та магазини поруч.

UPD: Внаслідок пʼятничного ворожого удару знищене СТО. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, гуртожиток та магазини, — Запорізька ОВА.

У ДСНС Запорізької області поінформували, що аварійно-рятувальні роботи було завершено близько 23-ої години 6 грудня. Від російського авіаудару загинуло 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях. Поранення отримали 24 людини, з них троє дітей — чотиримісячне немовля, 4 та 11 років.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни скинули авіабомби на Запоріжжя після 18-ої години 6 грудня. Основного удару було завдано по СТО, де зайнялася пожежа. Також почали горіти автівки, які перебували поруч. Люди в них горіли живцем, їх витягали рятувальники.