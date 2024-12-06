Росіяни вдарили по житловому кварталу у Кривому Розі: є загиблий, поранена дитина (оновлено)

У місті вже розвертають Штаб допомоги людям

У п’ятницю, 6 грудня, російські військові завдали удару балістикою по Кривому Рогу. Є загиблий та постраждалі, серед яких й дитина.

Наразі відомо, що приліт був по адміністративній будівлі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Йде аварійно-рятувальна операція. На жаль, загиблі та поранені. Серед поранених – дитина 6 років, вже у лікарні", — сказав він.

Також Вілкул додав, що у місті розвертають Штаб допомоги людям у тому самому місці, де він був минулого разу.

Наразі подробиці атаки по місту встановлюються.

Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляє, що постраждала дитина зараз перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

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В ОВА доповнили інформацію про ракетну атаку. Зазначається, що попередньо є вісім постраждалих. З них половина – госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують розбиту будівлю.

ДСНС Дніпропетровської області кажуть, що відомо про 13 постраждалих. На місці працюють 40 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 21 листопада російські військові вкотре атакували Кривий Ріг ракетою. Внаслідок удару є двоє постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Незабаром стало відомо, що вони у лікарні у стані середньої тяжкості.

Попередньо встановлено, що російські військові застосували одну невідому крилату ракету, яка прямувала через Херсонську область.