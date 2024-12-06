Россияне ударили по жилому кварталу в Кривом Роге: есть погибший, ранен ребенок (обновлено)

В городе уже разворачивают Штаб помощи людям

В пятницу, 6 декабря, российские военны совершили удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате есть погибшие и пострадавшие, среди которых ребенок.

В настоящий момент известно, что прилет был по административному зданию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Идет аварийно-спасательная операция. К сожалению, погибшие и раненые. Среди раненых – ребенок 6 лет, уже в больнице", — сказал он.

UPD: Вилкул сообщил, что в результате атаки погибли мужчины в возрасте 40 и 69 лет, пострадали 19 человек. В больницах оказались 8 раненых, в том числе мальчик 6 лет.

Также Вилкул добавил, что в городе разворачивают Штаб помощи людям в том же месте, где он был в прошлый раз.

В настоящее время подробности атаки по городу устанавливаются.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщает, что пострадавший ребенок сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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В ОВА дополнили информацию о ракетной атаке. Отмечается, что, предварительно, есть восемь пострадавших. Из них половина – госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек не выходит на связь. Спасатели обследуют разбитое здание.

ГСЧС Днепропетровской области говорят, что известно о 13 пострадавших. На месте работают 40 спасателей и 10 единиц техники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 21 ноября российские военные в очередной раз атаковали Кривой Рог ракетой. В результате удара есть двое пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Вскоре стало известно, что они в больнице в состоянии средней тяжести.

Предварительно установлено, что российские военные применили одну неопознанную крылатую ракету, которая следовала через Херсонскую область.