Кривий Ріг атакували ракетою: над містом здіймається дим

Росіяни могли вдарити по місту балістикою

Кривому Розі у четвер, 21 листопада, пролунало одразу кілька вибухів. Ймовірно, російські війська запустили балістичну ракету по українському місту. Про можливу атаку попереджали у Повітряних Силах ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття," — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ в Telegram.

Оновлено: внаслідок атаки є двоє постраждалих. "Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Частково зруйнована адмінбудівля. Пошкоджені дві житлові двоповерхівки, — кажуть в ОВА.

За інформацією місцевих пабліків, у Кривому Розі пролунало два потужних вибухи. Згодом моніторингові групи повідомили що ракета фактично припинила існування в межах Криворізького району Дніпропетровської області.

Воєнний паблік "Миколаївський Ваньок" додає важливі деталі: ракета летіла дуже низько, її тип наразі уточнюється. Попередньо встановлено, що російські військові застосували одна невпізнана крилата ракета, яка рухалася через Херсонську область.

Станом на цей час офіційні органи продовжують збирати та перевіряти інформацію про масштаби пошкоджень та наслідки атаки. Є інформація про те, що над містом здіймається дим. Чутно звуки екстрених служб.

Раніше також "Телеграф" писав, що росіяни влаштували масовану атаку по Україні. У повітрі були ракети Х-101.