Рус

Війна — день 1018: росіяни просуваються на Донеччині, а Путін знову загрожує "Орєшніком"

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються. Фото Telegraf

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті залишається напруженою. Російські війська продовжують просуватися в Донецькій області, захопивши Новопустинку (Покровський напрямок), та на Курахівському напрямку населені пункти Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку. Водночас російський президент Володимир Путін знову загрожує "Орєшніком" і заявляє, що може розмістити його в межах Республіки Білорусь.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 7 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Інтенсивно атакує ворог українські підрозділи та на Курахівському напрямі. На даний час доби налічується 35 атак. Росіяни намагалися просунутися в районах Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Далекого, нині точаться бої в 11 локаціях.

Про новини та події 4 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1015: росіяни просуваються в Кураховому і намагаються оточити Велику Новосілку.

Про те, що відбувалося 5 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1016: загарбники націлилися на Херсон і тиснуть під Кураховим.

З ситуацією в Україні 6 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1017: росіяни змінили тактику та готуються до наступу на Херсонщині.

Теги:
#Україна #Росія #Війна