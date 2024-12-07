Війна — день 1018: росіяни просуваються на Донеччині, а Путін знову загрожує "Орєшніком"

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті залишається напруженою. Російські війська продовжують просуватися в Донецькій області, захопивши Новопустинку (Покровський напрямок), та на Курахівському напрямку населені пункти Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку. Водночас російський президент Володимир Путін знову загрожує "Орєшніком" і заявляє, що може розмістити його в межах Республіки Білорусь.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 7 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Інтенсивно атакує ворог українські підрозділи та на Курахівському напрямі. На даний час доби налічується 35 атак. Росіяни намагалися просунутися в районах Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Далекого, нині точаться бої в 11 локаціях.

Про новини та події 4 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1015: росіяни просуваються в Кураховому і намагаються оточити Велику Новосілку.

Про те, що відбувалося 5 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1016: загарбники націлилися на Херсон і тиснуть під Кураховим.

З ситуацією в Україні 6 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1017: росіяни змінили тактику та готуються до наступу на Херсонщині.