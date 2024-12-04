Війна — день 1015: росіяни просуваються в Курахово і намагаються оточити Велику Новосілку

Оперативно про головне за добу

Запеклі бої на фронті продовжуються, а росіяни щодня здійснюють тисячі обстрілів позицій ЗСУ. Лише минулої доби було зафіксовано 180 бойових зіткнень. Окупанти повільно просуваються в Кураховому, у напрямку Куп’янська, а також намагаються оточити Велику Новосілку і тим самим прорватися до адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей. Загарбники також намагалися закріпитись на правому березі річки Оскіл у Харківській області, але були звідти вибиті.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 4 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 США та Німеччина поки що не готові дати НАТО рекомендацію щодо запрошення про вступ України, повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в Альянсі.

Про те, що відбувалося 1 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1012: росіяни прориваються в Курахове та обстрілюють мирні міста

З ситуацією в Україні за 2 грудня ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1013: росіяни накопичують сили у Запорізькій області та рвуться у Кураховому

Про новини та події 3 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1014: росіяни готують нові наступи та зазнають рекордних втрат