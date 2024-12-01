Війна — день 1012: росіяни прориваються в Курахове та обстрілюють мирні міста

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті загострюється, а кількість бойових зіткнень за попередню добу знову перевищила дві сотні. Найбільш складна ситуація спостерігається на Курахівському напрямку, де росіяни намагаються прорватися до центру Курахового, заодно обходячи місто з півночі. Серйозний тиск окупанти чинять на Покровському напрямі, але також виявляють суттєву активність на Лиманському та Краматорському. Тим часом Україна продовжує знищувати російську ППО та підривати логістику Росії ударами далекобійною зброєю, а окупанти відповідають на це обстрілами мирних міст.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 30 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників для Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

00:00 Кілька груп російських БПЛА увійшли до повітряного простору України з півночі. Тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Про те, що відбувалося 27 листопада, читайте у трансляції: Війна – день 1008: окупанти просуваються на сході та запускають десятки дронів.

Із ситуацією в Україні за 28 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1009: Покровськ готують до оборони, а росіяни тиснуть у Курській області.

Про новини та події 29 листопада "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1010: Путін погрожує "Орешніком", а росіяни тиснуть на сході.