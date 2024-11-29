Війна — день 1010: Путін погрожує "Орєшніком", а росіяни тиснуть на сході
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Оперативно про головне за добу
Російські війська продовжують атакувати Україну як з повітря, так і по лінії фронту. За минулу добу стало відомо про два випадки розстрілу наших військових солдатами РФ: один з них стався на найгарячішому Покровському напрямку, а інший — на Запорізькому. Тим часом Володимир Путін продовжує погрожувати України ударами славнозвісним "Орєшніком", що Володимир Зеленський оцінив як підняття ставок до інавгурації Дональда Трампа.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 29 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
01:00 Окрім Києва, під масованою атакою безпілотників перебуває й Одеса та Одеська область. Власний кореспондент "Телеграфу" повідомив про вибухи, місцева влада не давала коментарів щодо нальоту.
00:00 За минулу добу, як повідомляє Генштаб, на Покровському напрямку окупанти 50 разів атакували наші позиції в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки. Дотепер тривають 18 боєзіткнень.
На Курахівському напрямку загарбники здійснили 42 спроби просунутись вперед. В основному бої тривають поблизу населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Єлизаветівка, Романівка, Антонівка, Успенівка та Дачне.
У Києві після збиття ворожого дрона у Дніпровському районі впали уламки дрона. Як наслідок, загорілася зовнішня обшивка будівлі поліклініки, пошкоджені сусідні будинки.
Про новини та події 26 листопада ми розповідали тут: Війна — день 1007: росіяни залишили Тернопіль без світла і просуваються на Донбасі
Про те, що відбувалося 27 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 1008: загарбники просуваються на сході та запускають десятки дронів
З ситуацією в Україні за 28 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1009: Покровськ готують до оборони, а росіяни тиснуть у Курській області