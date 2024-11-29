Війна — день 1010: Путін погрожує "Орєшніком", а росіяни тиснуть на сході

Оперативно про головне за добу

Російські війська продовжують атакувати Україну як з повітря, так і по лінії фронту. За минулу добу стало відомо про два випадки розстрілу наших військових солдатами РФ: один з них стався на найгарячішому Покровському напрямку, а інший — на Запорізькому. Тим часом Володимир Путін продовжує погрожувати України ударами славнозвісним "Орєшніком", що Володимир Зеленський оцінив як підняття ставок до інавгурації Дональда Трампа.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 29 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Окрім Києва, під масованою атакою безпілотників перебуває й Одеса та Одеська область. Власний кореспондент "Телеграфу" повідомив про вибухи, місцева влада не давала коментарів щодо нальоту.

00:00 За минулу добу, як повідомляє Генштаб, на Покровському напрямку окупанти 50 разів атакували наші позиції в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки. Дотепер тривають 18 боєзіткнень.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку загарбники здійснили 42 спроби просунутись вперед. В основному бої тривають поблизу населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Єлизаветівка, Романівка, Антонівка, Успенівка та Дачне.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

У Києві після збиття ворожого дрона у Дніпровському районі впали уламки дрона. Як наслідок, загорілася зовнішня обшивка будівлі поліклініки, пошкоджені сусідні будинки.

Про новини та події 26 листопада ми розповідали тут: Війна — день 1007: росіяни залишили Тернопіль без світла і просуваються на Донбасі

Про те, що відбувалося 27 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 1008: загарбники просуваються на сході та запускають десятки дронів

З ситуацією в Україні за 28 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1009: Покровськ готують до оборони, а росіяни тиснуть у Курській області