Війна — день 1007: росіяни тиснуть під Куп’янськом, а на Заході говорять про відправку військ в Україну

Оперативно про головне за добу

Російський наступ триває, а Покровський та Курахівський напрямки залишаються пріоритетними для ворога. Крім того, істотна активація окупантів помічена під Куп'янськом. На думку експертів, для загарбників необхідно у стислі темпи вибити українські війська з Курської області, а також взяти під свій контроль хоча б один обласний центр. Однак це не заважає їм промацувати українську оборону і на інших напрямках, зокрема й у несподіваних місцях. Водночас у західних країнах вкотре порушилася тема відправлення своїх військ до України на тлі побоювань, що новий президент США Дональд Трамп відмовиться від її підтримки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 26 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У Тернополі чули вибухи, після чого у місті пропало світло

00:00 Майже 50 російських безпілотників перебувають у повітряному просторі України. Тривогу оголошено здебільшого країни.

Про те, що відбувалося 23 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 1004: Росія брязкає ракетами і мріє про поділ України

З ситуацією в Україні за 24 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — 1005: росіяни "змикають кліщі" біля Курахового та тиснуть у Курській області

Про новини та події 25 листопада ми розповідали тут: Війна — день 1006: росіяни тиснуть у Курській області та спустошують свої запаси техніки