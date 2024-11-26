Война — день 1007: россияне давят под Купянском, а на Западе говорят об отправке войск в Украину

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление продолжается, а Покровское и Кураховское направления остаются приоритетными для врага. Помимо того существенная активация оккупантов замечена под Купянском. Согласно мнению экспертов, для захватчиков необходимо в сжатые темпы выбить украинские войска из Курской области, а также взять под свой контроль хотя бы один областной центр. Однако это не мешает им прощупывать украинскую оборону и на других направлениях, в том числе и в неожиданных местах. В то же время в западных странах в очередной раз поднялась тема отправки своих войск в Украину на фоне опасений, что новый президент США Дональд Трамп откажется от ее поддержки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 26 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Почти 50 российских беспилотников находится в воздушном пространстве Украины. Тревога объявлена в большей части страны.

О том, что происходило 23 ноября, читайте в трансляции: Война — день 1004: Россия бряцает ракетами и грезит о разделе Украины

С ситуацией в Украине за 24 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — 1005: россияне "смыкают клещи" возле Курахово и давят в Курской области

О новостях и событиях 25 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 1006: россияне давят в Курской области и опустошают свои запасы техники