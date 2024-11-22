Война — день 1004: Россия бряцает ракетами и грезит о разделе Украины

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 23 ноября 2024 года. Предыдущие сутки ознаменовались в Украине невероятно длинной атакой дронов, которая длилась практически весь день, а также рядом заявлений о новом российском ракетном комплексе. Кроме того, украинская разведка подтвердила, что в России разработали план разделения Украины на три части, который могут предложить следующему президенту США Дональду Трампу. Также тревожные новости поступают из Сум, где оккупанты начали атаковать беспилотниками со шрапнелью.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 23 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 По состоянию на начало суток тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях, зафиксирован запуск дронов.

Карта боевых действий в Украине на начало дня выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои в Украине 23.11.2024

О том, что происходило 20 ноября, читайте в трансляции: Война — день 1001: Украина уничтожает российские склады, а в Кремле звенят ядерным оружием

С ситуацией в Украине за 21 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 1002: россияне продвинулись на фронте и атаковали Украину межконтинентальной ракетой

О новостях и событиях 22 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 1003: россияне продвинулись в Курахово и применили новую ракету "Орешник"