Новая угроза от "шахедов": россияне ударили по Сумам дроном с очень опасной начинкой (фото и видео)

Погибли два человека

Утром в пятницу, 22 ноября, россияне ударили "шахедами" по городу Сумы. Беспилотники были снаряжены шрапнелью.

Об этом сказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, пишет "Суспільне". Он добавил, что в Сумах враг использовал дрон со шрапнелью впервые.

"Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые", — сказал он.

Россияне применили для удара по городу беспилотник, начиненный пулями, которые во время его разрыва разлетелись вокруг. Шрапнель предназначена для поражения людей, а не построек. "Суспільне" опубликовало фото пострадавшего дома, стены которого буквально иссечены шрапнелью.

В ГСЧС также опубликовали фото и видео с места прилета. Спасатели деблокировали из разрушенного дома двух пострадавших и передали медикам. По предварительным данным, погибли два человека, еще 12 травмированы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вечером 17 ноября россияне ударили по жилому микрорайону Сум ракетой с кассетным снаряжением. Погибли 11 человек, еще 89 получили ранения.