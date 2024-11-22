Причина, по которой США предоставляют Украине противопехотные мины – это изменение российской тактики

США предоставят Силам обороны Украины много противопехотных мин американского производства в рамках оборонной помощи – несмотря на возмущение так называемых правозащитников. Украина будет использовать эти мины только на собственной территории, к тому же будут предоставлены разные варианты мин, которые со временем перестают быть опасными.

Об этом сказала заместитель спикера министра обороны США Сабрина Сингх во время брифинга 21 ноября. По ее словам, ВСУ будут использовать эти мины здраво.

"Украинцы дали нам свои заверения, что они собираются использовать их только в Украине… Мы предлагаем – разные варианты типа мин. Я просто не собираюсь вдаваться в дополнительные подробности", – сказала она.

По словам Сингх, причина, по которой США предоставляют Украине противопехотные мины – это изменение российской тактики, которую оккупанты применяют на поле боя. Русские почти отказались от массированных механизированных штурмов, вместо этого они прокладывают танкам путь телами большой массы пехотинцев. Противопехотные мины позволят ВСУ парировать российскую тактику.

"Россия изменила свою тактику. Следовательно, они не ведут штурм своими механизированными силами", – резюмировала она.

Напомним, недавно действующий президент США Джозеф Байден предварительно одобрил поставки Украине американских противопехотных мин, которые могут начать передавать в следующих пакетах помощи. Это значительно увеличит способность Украины сопротивляться наступающим российским оккупантам на фронте.

Также, как уже писал "Телеграф", чиновники действующего президента США Байдена планируют как можно быстрее завершить перевод последних шести миллиардов долларов помощи Украине. Там опасаются, что избранный президент Дональд Трамп в угоду так называемому "президенту" России в первую очередь остановит выделение средств в поддержку Киева.