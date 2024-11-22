Війна — день 1004: Росія брязкає ракетами і мріє про поділ України

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 23 листопада 2024 року. Попередня доба ознаменувалася в Україні неймовірно довгою атакою дронів, яка тривала практично весь день, а також низкою заяв про новий російський ракетний комплекс. Крім того, українська розвідка підтвердила, що в Росії розробили план поділу України на три частини, який можуть запропонувати наступному президентові США Дональду Трампу. Також тривожні новини надходять із Сум, де окупанти почали атакувати безпілотниками зі шрапнеллю.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 23 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Станом на початок доби тривогу оголошено у Сумській та Харківській областях, зафіксовано запуск дронів.

Карта бойових дій в Україні на початок дня виглядає так:

Карта DeepState, де точаться бої в Україні 23.11.2024

Про те, що відбувалося 20 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 1001: Україна знищує російські склади, а в Кремлі дзвенять ядерною зброєю

З ситуацією в Україні за 21 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1002: росіяни просунулися на фронті та атакували Україну міжконтинентальною ракетою

Про новини та події 22 листопада ми розповідали тут: Війна — день 1003: росіяни просунулися в Курахово та застосували нову ракету "Орєшнік"