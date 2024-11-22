Війна — день 1004: Росія брязкає ракетами і мріє про поділ України
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Розповідаємо оперативно про головне за добу
На календарі субота, 23 листопада 2024 року. Попередня доба ознаменувалася в Україні неймовірно довгою атакою дронів, яка тривала практично весь день, а також низкою заяв про новий російський ракетний комплекс. Крім того, українська розвідка підтвердила, що в Росії розробили план поділу України на три частини, який можуть запропонувати наступному президентові США Дональду Трампу. Також тривожні новини надходять із Сум, де окупанти почали атакувати безпілотниками зі шрапнеллю.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 23 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Станом на початок доби тривогу оголошено у Сумській та Харківській областях, зафіксовано запуск дронів.
Карта бойових дій в Україні на початок дня виглядає так:
Про те, що відбувалося 20 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 1001: Україна знищує російські склади, а в Кремлі дзвенять ядерною зброєю
З ситуацією в Україні за 21 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1002: росіяни просунулися на фронті та атакували Україну міжконтинентальною ракетою
Про новини та події 22 листопада ми розповідали тут: Війна — день 1003: росіяни просунулися в Курахово та застосували нову ракету "Орєшнік"