Война — день 1006: россияне давят в Курской области и опустошают свои запасы техники

Оперативно о главном за сутки

Наступление оккупантов продолжается на ряде направлений, основными среди которых являются Покровское и Кураховское. Кроме того, россияне пытаются активно штурмовать позиции ВСУ в Курской области и с момента начала украинской кампании им удалось вернуть под свой контроль 40% территории, хотя для этого им пришлось собрать группировку почти в 60 тысяч человек. При этом для поддержания Курского наступления захватчикам пришлось выводить войска из Запорожской области. Высокие темпы штурмов и потерь вынуждают их опустошать запасы техники из-за чего базы хранения стремительно пустеют.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 25 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина находится под масштабной атакой российских дронов. Согласно данным мониторинговых каналов, в воздухе наблюдается по меньшей мере 30 БПЛА в разных областях.

О новостях и событиях 22 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 1003: россияне продвинулись в Курахово и применили новую ракету "Орешник"

О том, что происходило 23 ноября, читайте в трансляции: Война — день 1004: Россия бряцает ракетами и грезит о разделе Украины

С ситуацией в Украине за 24 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — 1005: россияне "смыкают клещи" возле Курахово и давят в Курской области