Почти два десятка раненых: в Харькове без тревоги прогремели взрывы (обновлено)

Над городом поднимается дым

В Харькове утром 25 ноября раздалось несколько мощных взрывов. Это произошло уже после массированной атаки "шахедов" по Украине. Следует отметить, что изначально в регионе не объявляли воздушную тревогу, область "покраснела" только уже после удара по городу.

Факт взрыва подтвердил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Он призвал горожан быть осторожными.

UPD-5. В Харькове уже 19 пострадавших. Среди них, как сообщает ОВА, 13 женщин и 6 мужчин. 16 раненых находятся в среднем состоянии тяжести. К сожалению, вражеский снаряд попал во дворы среди жилых многоэтажек. Власти пишут, что повреждено более 40 домов.

UPD-4. Уже 16 раненых. По данным ОВА, предварительно по Харькову ударили из ракетной системы С-400.

UPD-3. Пожар удалось загасить. Число раненых снова возросло — до 15 человек.

"Попадание пришлось в землю. Горели 3 авто и фасад двухэтажного нежилого здания, повреждены остекления жилых домов", — сообщил Олег Синегубов.

UPD-2. Глава ОВА Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Харькове увеличилось до 13 человек. Девять из них уже госпитализированы.

UPD. Терехов сообщил о шести раненых в результате удара по Харькову.

Через несколько минут глава города добавил, что вражеский удар пришелся по Киевскому району Харькова. На месте атаки начался пожар.

Местные паблики уже сообщают, что над городом поднимается столб дыма.

В Харьковской ОВА также подтвердили атаку на город. По предварительным данным, оккупанты целили по центральной части Харькова. На место происшествия уже отправились представители экстренных служб.

В регионе таки объявили воздушную тревогу, но всего через несколько минут после взрывов.

Напомним, что в ночь на 25 ноября россияне выпустили по Украине десятки ударных беспилотников. Серьезные взрывы ночью слышали жители Киева и Запорожья. В столице в результате падения обломков зафиксировали возгорание девятиэтажки, а в Запорожье — повреждение нескольких частных жилых домов. Без пострадавших не обошлось.