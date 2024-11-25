Атака дронов РФ на Киев и Запорожье: что известно о последствиях

В Киеве упали обломки сбитых дронов, в Запорожье есть раненые в результате атаки

Российские оккупанты ночью сконцентрировали усилия своих ударных беспилотников в Киеве и прифронтовом Запорожье. В результате атаки падение обломков в столице, а также попадания и раненые в Запорожье.

О последствиях атаки в Киеве сообщили в Киевской городской военной администрации. Отмечается, что обломки уничтоженных противовоздушной обороной беспилотников упали в Днепровском и Дарницком районах.

"В результате атаки беспилотников вооруженных сил России по Киеву в Днепровском районе столицы произошло возгорание окна балкона на 9 этаже 9-этажного жилого дома. Информация о пострадавших выясняется. На другой локации обломки пробили автомобили, предварительно, пожаров и пострадавших нет. В Дарницком районе – падение обломков на частную застройку. Предварительно, без пожара и пострадавших", – говорится в сообщении.

Позже в КМВА добавили, что после проверки информация о пожаре в результате падения обломков БПЛА не подтвердилась.

В то же время в Запорожье секретарь областного совета Регина Харченко сообщила, что есть попадание дронов. Предварительно пострадал объект инфраструктуры. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что есть раненная в результате атаки россиян.

"В результате атаки россиян по Запорожью по состоянию на данный момент известно об одном раненом ребенке. Это девочка 16 лет. Медики оказывают всю необходимую помощь", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в четверг, 21 ноября, в Украине после обеда объявили масштабную воздушную тревогу из-за вероятных пусков межконтинентальной баллистической ракеты. Мониторы написали, что межконтинентальная баллистическая ракета фиксируется только на подлете.