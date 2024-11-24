Массированная атака "шахедов" на Украину: в Киеве и Запорожье работает ПВО

Россияне традиционно концентрируют внимание на столице, также под атакой Юг

В Украине вечером 24 ноября в воздухе находится рекордное количество российских ударных беспилотников. Несмотря на многочисленные ущерб БПЛА, в небе все еще остается до 40 дронов, пытающихся атаковать ряд украинских регионов, в том числе и Киев.

По данным мониторинговых каналов под угрозой атаки беспилотников – Житомирская, Винницкая, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области. Собственный корреспондент "Телеграфа" из Запорожья сообщил об активной работе мобильных огневых групп и многочисленных взрывах – звуках сбития дронов.

Также отмечается, что вражеские беспилотники концентрируются в Киевской области – готовятся атаковать столицу, там зафиксировали не менее шести дронов. Некоторые БПЛА уже попытались налететь на город, над Киевом работает противовоздушная оборона, сообщили в КМВА.

"Внимание! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – сказано в сообщении.

Над Запорожьем большое количество вражеских беспилотников. Противовоздушная оборона работает, часть дронов летит "транзитом" в Днепропетровскую область. Местные каналы пишут, что некоторые дроны – это "приманки", не имеющие боевой части и призванные отвлечь внимание МВГ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в четверг, 21 ноября, в Украине после обеда объявили масштабную воздушную тревогу из-за вероятных пусков межконтинентальной баллистической ракеты. Мониторы написали, что межконтинентальная баллистическая ракета фиксируется только на подлете.