Понад десятеро поранених: у Харкові без тривоги пролунали вибухи (оновлено)

Над містом підіймається дим

У Харкові вранці 25 листопада пролунало кілька потужних вибухів. Це сталося вже після масованої атаки "шахедів" по Україні. Слід зазначити, що початково у регіоні не оголошували повітряну тривогу, область "почервоніла" лише вже після удару по місту.

Факт вибуху підтвердив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. Він закликав містян бути обережними.

UPD-3. Пожежу вдалося загасити. Кількість поранених знову зросла — до 15 осіб.

"Влучання прийшлося в землю. Горіли 3 авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, пошкоджені скління житлових будинків", — повідомив Олег Синєгубов.

UPD-2. Очільник ОВА Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові збільшилася до 13 осіб. Дев'ять із них уже госпіталізовані.

UPD. Терехов повідомив про шістьох поранених унаслідок удару по Харкову.

За кілька хвилин очільник міста додав, що ворожий удар прийшовся по Київському району Харкова. На місці атаки розпочалася пожежа.

Місцеві пабліки вже повідомляють, що над містом здіймається стовп диму.

У Харківській ОВА також підтвердили атаку на місто. За попередніми даними, окупанти цілили по центральній частині Харкова. На місце події уже відправилися представники екстрених служб.

У регіоні таки оголосили повітряну тривогу, але лише за кілька хвилин після вибухів.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада росіяни випустили по Україні десятки ударних безпілотників. Серйозні вибухи вночі чули жителі Києва та Запоріжжя. У столиці внаслідок падіння уламків зафіксували загоряння дев'ятиповерхівки, а у Запоріжжі — пошкодження кількох приватних житлових будинків. Без постраждалих не обійшлося.