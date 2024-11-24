Война — 1005: россияне "смыкают клещи" возле Курахово и давят в Курской области

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают наступать на ряде направлений и демонстрируют продвижение в Донецкой и Харьковской областях. Наиболее сложная ситуация наблюдается к югу от Курахово, где захватчики пытаются "сомкнуть клещи" над Успеновкой, Ганновкой и Елизаветвкой. Тяжелые бои также идут в районе Великой Новоселки, что в 20 километрах от админграницы Донецкой и Днепропетровской областей. Напряженная ситуация сложилась и в Курской области, где россияне при поддержке войск КНДР пытаются вернуть под свой контроль около 800 квадратных километров территории вокруг Суджи.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 24 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне запустили БПЛА с Брянской области, в северных областях объявлена тревога

С ситуацией в Украине за 21 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 1002: россияне продвинулись на фронте и атаковали Украину межконтинентальной ракетой

О новостях и событиях 22 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 1003: россияне продвинулись в Курахово и применили новую ракету "Орешник"

О том, что происходило 23 ноября, читайте в трансляции: Война — день 1004: Россия бряцает ракетами и грезит о разделе Украины