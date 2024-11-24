Війна — 1005: росіяни "змикають кліщі" біля Курахового і тиснуть у Курській області

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують наступати на низці напрямків і демонструють поступ у Донецькій та Харківській областях. Найбільш складна ситуація спостерігається на південь від Курахового, де загарбники намагаються "зімкнути кліщі" над Успенівкою, Ганнівкою та Єлизаветвкою. Важкі бої також йдуть у районі Великої Новосілки, що за 20 кілометрів від адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей. Напружена ситуація склалася й у Курській області, де росіяни за підтримки військ КНДР намагаються повернути під свій контроль близько 800 квадратних кілометрів території навколо Суджі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 24 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни запустили БПЛА з Брянської області, у північних областях оголошено тривогу

З ситуацією в Україні за 21 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1002: росіяни просунулися на фронті та атакували Україну міжконтинентальною ракетою

Про новини та події 22 листопада ми розповідали тут: Війна — день 1003: росіяни просунулися в Курахове та застосували нову ракету "Горішник"

Про те, що відбувалося 23 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 1004: Росія брязкає ракетами і мріє про поділ України