Забирают даже хлам: OSINTеры обнаружили опустошение на российских базах хранения техники

Многие базы хранения техники в России уже расформированы – поскольку хранить там уже нечего

Россия понесла огромные потери в бронетехнике, прежде всего в танках, которых выбили просто огромное количество. Поэтому РФ вынуждена снимать и отправлять на восстановление даже танки, которые уже совсем непригодны к использованию.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Covert Cabal, проанализировавший спутниковые снимки российских баз хранения. Он отметил разорение, царствующее на базах, где когда-то стояли сотни различных советских боевых машин.

Так, 22-я база хранения военной техники в городе Буй, Костромская область РФ, ранее известная, как одно из крупнейших мест хранения техники, сейчас почти пуста. Там хранились преимущественно танки Т-80 и боевые машины пехоты (БМП). Сейчас на базе осталось только 102 танка – хотя перед началом войны там было 764 единицы. Вряд ли в ангарах и гаражах еще есть какая-то техника – в последнее время россияне вывозят старые ржавые танки, стоявшие под открытым небом – полуразобранные и нефункциональные машины.

То же касается и находившейся на базе пехотной бронетехники. В начале 2022 года там хранилось 1350 единиц одних только БМП. Сейчас их осталось чуть меньше 600 единиц, большая часть из которых явно в нерабочем состоянии.

Аналитик резюмировал, что 22-я база уже выглядит полузаброшенной. Вскоре она может исчезнуть, как исчез ряд других баз россиян, где вообще не осталось техники на хранении – что наглядно демонстрирует уровень потерь россиян.

Как писал "Телеграф", россияне за время войны потеряли уничтоженными, поврежденными и захваченными сотни реактивных систем залпового огня. Базы хранения, на которых находились РСЗО советского периода, почти пусты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Минобороны РФ подталкивает российского "президента" Путина к рискованному шагу в вопросе объявления новой волны мобилизации. Ведь якобы пришло время компенсировать колоссальные потери на фронте.