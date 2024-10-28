Редкий трофей: украинские военные захватили российский танк Т-90С, что это за машина

Танки Т-90С предназначались на экспорт, в том числе в Индию, но война заставила РФ забрать их в действующие войска.

Украинские военные из механизированного батальона "К-2" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы захватили российский танк Т-90С. Это экспортная версия основного боевого танка Т-90А, который у россиян считается одним из самых лучших.

Видео с трофеем опубликовал танкист батальона Александр Афанасьев в своем Instagram. Он отметил, что Т-90С – один из лучших трофейных танков, который ему пришлось увидеть.

"Пожалуй, один из лучших танков, которые я видел от РФ, экспортная версия нового Т-72Б3М. Если с "Леопардами" не получилось, то враг всегда нас радует свежей техникой. Трофей знатный, К-2 благодарит "Уралвагонзавод" за сделанные выводы", – пошутил он.

Этот Т-90С "доделывался" на фронте. Танк был оснащен антидроновым "мангалом", средствами радиоэлектронного противодействия, телевизионными обзорными камерами и самодельным тралом. Интересно, что все надписи внутри танка исполнены на английском. Танки Т-90С предназначались на экспорт, в том числе в Индию, но война вынудила РФ забрать их в действующие войска.

Отметим, что россияне с начала войны потеряли на фронте более 100 танков Т-90 разных модификаций. Среди них не менее семи Т-90С, шесть из которых были уничтожены, а один был поврежден и захвачен украинскими военными в январе 2023 года.

Отметим, что недавно украинские военные уничтожили уникальную российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2" на Кураховском направлении. Это первый подтвержденный случай уничтожения такой техники за последний год.

Кстати, недавно был зафиксирован исторический момент: в Алжире российский танк Т-90С, экспортная версия лучшего танка России, с треском проиграл испытания китайскому танку VT-4.