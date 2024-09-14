От танков до БТРов: названы реальные цифры потерь российской бронетехники в Украине

Аналитики составили свою статистику, опираясь на фото и видео, имеющиеся в сети

Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже более двух лет. За это время украинские защитники нанесли агрессору значительные потери в живой силе и технике.

Особенно болезненны для российской военной машины потери в бронетехнике, которая должна обеспечить им преимущество на поле боя. Однако реальность оказалась совсем другой. По данным международного разведывательного сообщества Oryx, количество визуально подтвержденных потерь российской бронетехники пересекло психологическую отметку в 10 000 единиц .

Согласно обнародованной информации, больше всего россияне потеряли боевые машины пехоты (БМП). Их количество достигло 4534 единиц. Это почти половина общего количества уничтоженной и захваченной бронетехники противника.

На втором месте по количеству потерь оказались танки. Украинские воины уничтожили или захватили 3371 российский танк. Эта цифра превышает количество танков в армиях многих европейских стран.

Также существенные потери понес парк боевых бронированных машин (ББМ) оккупантов. За время полномасштабного вторжения РФ потеряла 1561 единицу такой техники.

Менее масштабными, однако также значительны потери бронированных транспортеров (БТР) и машин с противоминной защитой (MRAP). Их количество составляет 489 и 56 единиц соответственно.

Эти данные учитывают только потери, которые удалось визуально подтвердить с помощью фото- и видеоматериалов . Реальные потери российской бронетехники могут быть значительно больше.

Вместе с тем, по данным Генерального штаба ВСУ, боевые потери российской армии в разы больше. Так, к утру 13 сентября Генштаб отчитался, что только за время полномасштабного вторжения только танков противника уничтожена 8671 единица. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить или вывести из строя 28 кораблей и катеров и 1 подлодку.

Потери России в Украине на 13.09.2024 г. от Генштаба ВСУ

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что два украинских дрона уничтожили безумно дорогое оружие РФ. Стоимость только одной пусковой установки этой системы составляет от $135 млн.