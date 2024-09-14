Від танків до БТРів: названо реальні цифри втрат російської бронетехніки в Україні

Аналітики склали свою статистику, спираючися на фото та відео, що є в мережі

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже понад два роки. За цей час українські захисники завдали агресору значних втрат у живій силі та техніці.

Особливо болючими для російської воєнної машини є втрати у бронетехніці, яка мала б забезпечити їм перевагу на полі бою. Проте реальність виявилася зовсім іншою. За даними міжнародної розвідувальної спільноти Oryx, кількість візуально підтверджених втрат російської бронетехніки перетнула психологічну позначку у 10 000 одиниць .

Згідно з оприлюдненою інформацією, найбільше росіяни втратили бойових машин піхоти (БМП). Їх кількість сягнула 4534 одиниць. Це майже половина від загальної кількості знищеної та захопленої бронетехніки противника.

На другому місці за кількістю втрат опинилися танки. Українські воїни знищили або захопили 3371 російський танк. Ця цифра перевищує кількість танків у арміях багатьох європейських країн.

Також суттєвих втрат зазнав парк бойових броньованих машин (ББМ) окупантів. За час повномасштабного вторгнення РФ втратила 1561 одиницю такої техніки.

Менш масштабними, проте теж значними є втрати броньованих транспортерів (БТР) та машин з протимінним захистом (MRAP). Їх кількість становить 489 та 56 одиниць відповідно.

Ці дані враховують лише ті втрати, які вдалося візуально підтвердити за допомогою фото- та відеоматеріалів . Реальні втрати російської бронетехніки можуть бути значно більшими.

Разом з тим, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати російської армії в рази більші. Так, на ранок 13 вересня Генштаб відзвітував, що лише за час повномасштабного вторгнення лише танків противника знищено 8671 одиницю. Крім того, ЗСУ вдалося знищити або вивести з ладу 28 кораблів та катерів і 1 підводний човен.

Втрати Росії в Україні на 13.09.2024 від Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що два українські дрони знищили шалено дорогу зброю РФ. Вартість лише однієї пускової установки цієї системи сягає від $135 млн.