"Катастрофічно не вистачає": BILD розповів про найгострішу проблему для ЗСУ на фронті

На першому місці не людський ресурс

Сили оборони України мають значний дефіцит запчастин для західного озброєння. Це унеможливлює використання деякої техніки, зокрема, від Німеччини, Нідерландів та Італії.

Як пише Bild, йдеться не тільки про танкові гаубиці чи артилерійські установки. За словами двох командирів ЗСУ, ситуація на фронті із запчастинами критична.

"Це чудова система (самохідна гаубиця — Ред.), але знос дуже високий", – каже один із двох артилеристів.

Військові додають, що самохідна гаубиця інтенсивно і досить успішно використовувалась у битвах під Бахмутом влітку 2022 року.

"Через короткий час ми повідомили про необхідність заміни", – розповідає військовий.

Проте цей процес просувається дуже повільно, адже не вистачає запчастин, пояснює боєць. З того часу минуло майже два роки, але ситуація тільки погіршилась.

Цього річ у травні виробник Rheinmetall оголосив про велике замовлення на виробництво тризначної кількості одиниць труб, які є частиною стволів. Але, за словами військових, виробництво триває кілька місяців, бо необхідно загартувати ці спеціальні труби.

Водночас, за інформацією Bild, наразі Німеччина постачає на фронт невелику кількість труб для гострих потреб. Це має привести в бойову готовність принаймні частину українських самохідних гаубиць, які вийшли з ладу. Проте українські артилеристи кажуть, що питання не тільки у трубах, не вистачає майже усіх запчастин, адже техніка західна і в Україні на неї майже немає деталей. До того ж оформлення певних запитів на запчастини супроводжується бюрократією, яка гальмує та зупиняє цей процес.

"Це абсурдно, що більше систем зброї вийшли з ладу через брак запчастин, ніж через ворожий вогонь. – критикує голова Комітету з питань оборони Маркус Фабе. — Цього року Україні буде поставлено більше самохідних гаубиць. Однак, якби достатня кількість запасних частин була поставлена ​​вчасно, Україна мала б тепер більше систем для своєї оборони".

Раніше "Телеграф" розповідав, що на нещодавньому засіданні у форматі "Рамштайн" низка партнерів України виділила зброю та грошові пакети допомоги.